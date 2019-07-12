Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla'daki orman yangını) Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil."
12 Temmuz 2019 Cuma 09:34
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