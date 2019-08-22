Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm sezonu açılışında yaptığı konuşmada 2019 üzüm rekoltesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, rekoltenin 300 bin ton civarında beklediklerini belirterek, kilogram fiyatıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm sezonu açılışında yaptığı konuşmada 2019 üzüm rekoltesini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm sezonu açılışında yaptığı konuşmada 2019 üzüm rekoltesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, rekoltenin 300 bin ton civarında beklediklerini belirterek, kilogram fiyatıyla ilgili olarak taban fiyatın 10 lira olduğunu, fiyatın düşmesi halinde ise devlet olarak devreye gireceklerini söyledi.

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