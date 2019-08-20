0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilec

20 Ağustos 2019 Salı 18:10
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilec
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:10
  1. Orman
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
    1. Bakan Yardımcısı Dursun son..
    2. Mezar yerlerine zam komisyondan geçti
    3. Türkiye’deki Suriyelilerin yaşamlarına..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. Yalova'da kazalar nedeniyle yol..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    7. Bakan müjdeli haberi verdi: Kontrol..
    8. Rize’de Solo Türk nefes resti
    9. Bakan Yardımcısı Dursun, son..
    10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)..
    11. Malezya'da Zakir Naik'in halka açık..
    12. Fenerbahçe'nin Babacar teklifi belli..
    13. Rusya'nın altın rezervi açıklandı
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. İran'da çatışma: 1 ölü
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Batı Karadeniz için kuvvetli yağış..
    18. Eren Albayrak Antalyaspor’da
    19. Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    20. Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz