Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilec

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