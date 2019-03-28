Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık hakikaten çok önemli. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere üreticinin hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toprak Mahsulleri Ofisi belli senelerde ihtiyaç oluyor

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