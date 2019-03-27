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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de

27 Mart 2019 Çarşamba 10:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer taraftan tüketicimiz de

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:47
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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