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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz."

28 Aralık 2018 Cuma 16:20
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:20
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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