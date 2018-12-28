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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bakanlık olarak üç farklı alanda 972 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapmış oluyoruz."
28 Aralık 2018 Cuma 16:20
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:20
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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