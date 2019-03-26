Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim s

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