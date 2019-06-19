Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Araklı'daki sel) İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşa

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