Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Araklı'daki sel) İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşa
19 Haziran 2019 Çarşamba 17:36
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