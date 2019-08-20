Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bi

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