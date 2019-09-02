Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söy

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