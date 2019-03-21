0553 313 94 23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adıyaman'da

21 Mart 2019 Perşembe 15:30
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman'da partisinin il teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi, belediyeyi ziyaret etti, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüştü.

Bakan Pakdemirli ile beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, bir otelde AK Parti İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Pakdemirli, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, emekli belediye fen işleri müdürü Mahmut Nedim, Pakdemirli'ye, babası Ekrem Pakdemirli'nin bakanlık yaptığı dönemde Adıyaman'da çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

Pakdemirli, daha sonra belediye önünde çiftçilere zeytin fidanı dağıtttı.

Filistin Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Pakdemirli ve beraberindekiler, ziraat odasına geçerek tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:30
  1. Adıyaman
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk açacak
    1. Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk..
    2. Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları
    3. Öğrencilere bağ hastalıkları semineri
    4. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    6. Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon..
    7. İngiliz milletvekillerine güvenlik..
    8. Öcalan, Saadet’e oy istedi
    9. Musul’da feribot battı: 40 ölü
    10. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
    11. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
    12. Çalıştığı fabrikada can verdi
    13. Cezayir'de iktidardaki iki partide..
    14. Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu..
    15. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    16. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    17. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    18. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    19. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    20. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    21. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    22. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    23. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    24. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    25. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    26. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    27. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    28. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    29. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    30. Huzurevi sakinleri için kermes
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!