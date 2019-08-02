Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a geldi.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı memleketi Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi. Özkaldı, Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde yapımı devam eden Yedikapı Tatbikat Parkı’nda incelemelerde bulunduğu sırada üzerinde bulunduğu platform çökme tehlikesi geçirdi. Kısa süreli paniğin yaşanmasının ardından Özkaldı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan’dan bilgiler alamaya devam etti. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı yaptığı açıklamada, yapımı devam eden tatbikat parkının 2018 yılından tatbikat alanı olarak ilan ettiklerini söyledi. Özkaldı şöyle devam etti:

“Burayı 2018 yılında tabiat parkı ilan etmiştik. Tabiat Parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Burada, şimdi harika bir seyir terası yapıyoruz. Planımız dahilinde, çok güzel çalışmalarımız olacak. 15’er adet piknik masası ve kamelyamız hali hazırda yerleştirildi. Bunların dışında bir çok aktivite alanları yapılacak. Kır lokantası, çim kayağı sahası, seyir kulesi, bungalov evler ve sosyal alanlar yapmayı düşünüyoruz."

Doğaya 250 kınalı ve çil kekliği bırakıldı

Yedikapı Tabiat Parkında incelemelerin ardından Özkaldı, doğaya 250 kınalı ve çil kekliği bırakılma törenine katıldı. Şuhut ilçesindeki keklik üretim merkezi hakkında da Özkaldı, "Son iki yılda, Afyonkarahisar’da yaklaşık 30 bin kınalı ve çil keklik salmıştık. Bugünde, 250 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Özkaldı’nın incelemelerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Bolvadin AK Parti ilçe Başkanı Ömer Dayı, ve daire müdürleri katıldı.