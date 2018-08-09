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Akif Özkaldı kimdir? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı nereli?

Türkiye yeni hükümet sistemine geçmesiyle birlikte bakanlıklarda da büyük değişim yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandıTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı oldu. Peki Akif Özkaldı kimdir? Akif Özkaldı özgeçmiş Akif Özkaldı nereli?

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
Akif Özkaldı kimdir? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı nereli?

Türkiye yeni hükümet sistemine geçmesiyle birlikte bakanlıklarda da büyük değişim yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandıTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı oldu. Peki Akif Özkaldı kimdir? Akif Özkaldı özgeçmiş Akif Özkaldı nereli?

Akif Özkaldı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanan isimler arasında yer aldı. Daha önce aynı bakanlık içerisinde müsteşarlık görevini yürüten Akif Özkaldı, bir dönem DSİ'nin genel müdürlüğünü de üstlenmiştir. Peki, Akif Özkaldı kimdir kaç yaşında? İşte, yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı hakkında bilgiler

Akif Özkaldı, 31 Aralık 1963 tarihinde Afyonkarahisar Bolvadin'de dünyaya geldi. 11 Ağustos 1986 tarihinde Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde başlayan DSİ kariyerini 18 Temmuz 2011- 10 Şubat 2015 yılları arasında yürüttüğü Genel Müdürlük görevi ile sonlandıran Akif Özkaldı, bu aşamadan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. İstanbul Melen İçmesuyu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovaları Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Trakya Gelişim Eylem Planı(TRAGEP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Asrın projesi KKTC Su Temin Projesi, GÖLSU “1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama Projesi”,“Afrika’ya Su Temin Projesi” “81 il Acil İçmesuyu Temin Projesi” gibi birçok önemli ve Bölgesel Kalkınma projelerinde aktif rol aldı. Planlama, uygulama ve strateji belirleme gibi birçok teknik konuda çalışmalar yaptı.

Tayyip Sabri Erdil kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil nereli?

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:12
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Afyon
  5. Akif Özkaldı kimdir?
  6. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı nereli?

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