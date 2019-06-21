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Tarım ve hayvancılığa güçlü destek

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:03
Tarım ve hayvancılığa güçlü destek

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği başkanlığına seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.


Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin olağan genel kurulu Merinos AKKM’de yapıldı. Genel Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile genel kurul üyeleri katıldı. Yapılan oylamada birlik başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçilirken, birinci başkan vekili Süleyman Çelik ve ikinci başkan vekili de Emin Koçdemir oldu. Asil kâtip üyelerine Hakan Şehir ve Mücahit Bozkurt seçilirken, Yasin Burkay Gezer ve Hayrettin Emre Yürük de yedek kâtip üyeler oldu. Encümen üyeliklerine de Süleyman Çelik, Halil Arslan, Erkan Altıntaş, Emin Altın ve Mustafa Toksöz seçildi. Plan Bütçe Komisyonu ise şu isimlerden oluştu: Osman Salim, Atakan Ünsal, Cemil Demir, Özer Kuzu, Nazmi Seymen.


Güçlenerek yola devam


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 1963 yılında kurulan birliğin, bundan sonra da güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı. Bursa’nın sanayi ve ihracatla büyürken, tarım ve hayvancılık potansiyelini de en üst seviyede kullanmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu maksatla ihtiyacı olan ilçelerimizin istifaâe edebilmesi adına bir aileye, bir mahalleye daha dokunabilir miyiz’ onun derdi ve hesabı içindeyiz. Birliğin sahip olduğu kaynağın sadece tarım ve hayvancılık projelerine kullanılması yönünde büyük bir hassasiyet göstereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:03
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