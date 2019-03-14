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Tarım- ÜFE Şubat ayında yüzde 2,73 arttı

Tarım-ÜFE, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:28
Tarım- ÜFE Şubat ayında yüzde 2,73 arttı

Tarım-ÜFE, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı ‘Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ (Tarım - ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım - ÜFE, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,34 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,85, balıkçılıkta yüzde 6,32 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 7,13 azalış gerçekleşti.



Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti


Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,44, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,31 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,01 artış gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı


Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 9,11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,14, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,67 ve çeltik yüzde 1,92 artış, lifli bitkiler yüzde 2,45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,15 azalış gösterdi. Şubat 2019’da endekste kapsanan 86 maddeden; 65 maddenin fiyatlarında artış, 17 maddenin fiyatlarında azalış, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:28
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