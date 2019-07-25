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Tarım sektörünün paydaşları Erzincan’da bir araya geldi

Tarım ve Orman sektöründe Türkiye’nin yeni yol haritasının belirleneceği 3.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:17
Tarım sektörünün paydaşları Erzincan’da bir araya geldi

Tarım ve Orman sektöründe Türkiye’nin yeni yol haritasının belirleneceği 3. Tarım Şurası hazırlıkları kapsamında Erzincan’da “Erzincan Sektör Buluşma Toplantısı” gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan ve üçüncüsü olan Tarım Şurası öncesi Erzincan Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısına Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile Erzincan’da bulunan Tarım ve Ormanla ilişkili kurumların müdürleri, odalar, borsalar, birlikler, kooperatifler, STK’ların başkan ve temsilcileri, sektör paydaşları ile üreticilerin katılımıyla gerçekleşti.


Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen ve tarımın kentteki geleceğinin de masaya yatırıldığı toplantı da konuşan İl Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Burada tüm paydaşlarımızın görüş, öneri ve eleştirilerini alacağız. Erzincan’ımız ve ülkemiz tarımına ışık tutacak kararlar almayı, ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejilerini değerlendirmeyi umuyor ve bunları rapor ederek Bakanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz.Bugünkü sektör buluşmamızda gıda, tarım ve hayvancılıktan, orman ve mera yönetimine, toprak, su kaynakları ve tabiat muhafazasına kadar tüm konular yer alacaktır. Yapılacak olan toplantımızın İlimiz ve Ülkemiz tarım sektörü için hayırlı olmasını, çalışmalarımıza yeni bir anlayış getirmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.


İl Müdürü Şahin’in sunumundan sonra sektör temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve tarım ve ormanın paydaşları tek tek söz olarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:17
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