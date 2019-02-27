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Tarım Meslek Liselerinin geleceğine Kayseri Şeker’den katkı

Kayseri Şeker ile Bünyan Büyük Tuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Meslek Lisesi) arasında imzalanan protokol gereğiBünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik’in katkılarıylaBünyan İlçesindeki okulların Sekizinci sınıf öğrencilerine tarımda uygulamalı eğitim seminerlerikapsamındaKayseri Şeker Fabrikasındaeğitim seminerleri veriliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
Tarım Meslek Liselerinin geleceğine Kayseri Şeker’den katkı

Kayseri Şeker ile Bünyan Büyük Tuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Meslek Lisesi) arasında imzalanan protokol gereğiBünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik’in katkılarıylaBünyan İlçesindeki okulların Sekizinci sınıf öğrencilerine tarımda uygulamalı eğitim seminerlerikapsamındaKayseri Şeker Fabrikasındaeğitim seminerleri veriliyor.


Son yıllarda Türk tarımının geliştirilmesi, Türk çiftçisinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam düzeyinin yükselmesi için yoğun çabalar harcayan Kayseri Şeker,çiftçiliği özendirme, tarımda verimlilik, özellikle tarımsal eğitim ve öğretime büyük önem vermektedir. Bu bağlamda Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda Bünyan İlkokul 8.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikler esnasındakonuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;"Kayseri Şeker Fabrikasını gezip görmenin öğrencilerin geleceğine şekil vereceğine inanıyorum. Değerli öğrencilerimiz; Ülkemizin geleceği sizin elinizde, sizin kendinizi geliştirmenize bağlı. Dünyadaki ülkelerden geri kalmamamız, yeni yetişecek neslimizin zamanın şartlarına göre yetişmesiyle ancak mümkün olabilir. Onun için kendinizi küçük görmeyin. Mutlaka dünyayla yarışabilecek seviyede görün vebu şekilde kendinizi geliştirmeye çalışın" dedi.


Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;


"Buralarda sizler de görev yapacaksınız. nesilden nesilebunların başarıyla aktarılması, yeni yetişen neslin de başarılı bir şekilde yetiştirilmesine ihtiyaç var. Dünyada artık iş boyutu oldukça büyüdü. Şimdi artık çağ değişimi de çok hızlandı. Onun için bizde kendimizi bu çerçevede çağın değişimine çağın gelişimine adapte etmemiz bu çerçevede yetişmemiz lazım. Bunu databii öncelikli olarak okullardaki eğitimle başarabiliriz. Görüyorum ki okullardaki eğitimin yanında hocalarımız sağ olsunlar öğrencilerimizibizim gibi işletmeler ile de tanıştırıyor ki hem bunları görün bu konuda kendinizi hazırlayın. Buraları en azından tanıyın diye bu olayın farklı boyutlarını da gündeme getirmeye başlamışlar. Eğitimi biraz daha çeşitlendirmek şekillendirmek anlayışı ön plana çıkmaya başlamış. Bu da takdire şayan bir durumdur.


Bilindiği üzere Milli Eğitim müfredatı gereği, Teknik Meslek Liselerinde 9. sınıflara geçen öğrencilere; Genel Tarım, Bitki yetiştirme, Tarımsal Faaliyetler, Toprak ve Bitki gibi sadece aile bahçelerinde yetiştirdikleri bitkileri değil, birçok bitkiyle tanışma fırsatı sağlanıyor. Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri, Tarım Alet ve Makineleri, Peyzaj, laboratuvar hizmetleri alanı ve hayvan sağlığı olmak üzere öğrencilerin tercihlerine göre farklı dala ayrılıyor.


Günümüzde geleceğin mesleği olarak görülen yeni neslin tercihinin tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırılmasına yönelik olarak eğitim veren ve Kayseri’detek tarım meslek lisesi olan BüyükTuzhisar Tarım Meslek Lisesindetarımınsadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreç olarak görülmesine katkı sağlanıyor."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
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