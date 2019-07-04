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Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde açılan meslek edindirme kurslarında çiftçiler ve ziraî üretim desteklenerek, ekonomiye katma değer sağlanıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:48
Tarım kursiyerleri ürettikleri ürünlerle Gürsu protokolünü ağırladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde açılan meslek edindirme kurslarında çiftçiler ve ziraî üretim desteklenerek, ekonomiye katma değer sağlanıyor.


Gürsu Belediyesi, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ar-Ge ve İnovasyon Birimi’nce düzenlenen meslek edindirme kurslarında üreticiler ve ziraî üretim destekleniyor. Eğitimalan kursiyerler, uygulama sahasında yetiştirmiş oldukları sebzelerden yaptıkları yemeklerle Gürsu protokolünü ağırladı.


Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin ziraî üretimine, ekonomimize katkı sağlayacak hizmetlerimizin meyvelerini alıyoruz. 5 aylık kurslarda kursiyerler aylık 3 bin TL gelir elde etmiş oluyor. Bugüne kadar kursiyerlere 225 bin TL nakdî yardım yapıldı. Gürsu’muza olan destekleri için İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen’e teşekkür ediyorum” dedi.


İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, tarım alanındaki kurslarda Gürsu’nun çok faal olduğunu ve ön plana çıktığını vurguladı.


Gürsu Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Birimi’nce düzenlenen kurslarda budama, aşılama, mantar yetiştiriciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği temel eğitimleri, seracılık, arıcılık, girişimcilik, ilk yardım ve emlak danışmanlığı eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:48
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