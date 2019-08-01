Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması Trabzon'da yapıldı

TRABZON (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla pilot bölge Trabzon'da gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Akçaabat Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen Tarım Kredi Ortak Kart Projesi'nin tanıtım programında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun yüz yıllar boyu bolluğun, bereketin ve refahın beşiği olmasında tarımın büyük önemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi olmasında en büyük payın tarıma ait olduğuna işaret eden Turhan, "Bunların yanında ulaşım ve haberleşme yani yol, köprü, internet, telefon ve iletişim teknolojileri bizleri çok daha yukarılara taşıyan faktörlerdir. Bu çağda bunlar olmadan bunları hesaba katmadan yaptığımız hiçbir işte beklediğimiz sonuca ulaşamayız." ifadelerini kullandı.

Turhan, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin her alanda adeta kan pompalayan damarlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak elde edilen ürünleri en tasarruflu ve güvenli yollarla pazarlara ne kadar kolay ulaştırabilirsek üreticimizin, çiftçimizin önündeki engelleri ne kadar çok kaldırıp üzerindeki yükü hafifletirsek, o kadar çok ülkemize, milletimize, istikbalimize, ekonomimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce PTT Genel Müdürlüğümüz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüz imzaladıkları iş birliği protokolü ile tarım kartı hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Amaç çiftçimizin yükünü hafifleterek üretime katkı sunmaktı elbette. Bugün burada bir yıl önce atılan müşterek tohumun bugün meyveye durduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Tohumu atan iki güzide kuruluşumuz PTT ve Tarım Kredi."

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile PTT'nin dün bir iş birliği protokolü imzaladığına dikkati çeken Turhan, "Dijital dönüşüm süreciyle ürün ve hizmetlerini çağın gereklerine göre yenileyen posta ve telgraf teşkilatımız, bugün mesai yükünü azaltan, kaynak israfını önleyen, işlem sürecini hızlandıran ürün ve hizmetleriyle kurumlara sürat, kalite ve verimlilik getirmeye çalışıyor. Elbette tüm bunlardan çiftçilerimiz de istifade etsin istiyoruz. İşte tarım kartla bu mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "PTT bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı"

Turhan, Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin birçok süreci daha da hızlı şekilde çözüme kavuşturacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce tarım kredi kooperatifleriyle imzalanan tarım kart protokolünde ön görülen maddeler bir bir hayata geçiyor. Bugün bu protokolün hazırlık aşaması tamamlanan önemli maddelerinden birini hayata geçiriyoruz. Buna göre hali hazırda tarım kredi kooperatiflerinin ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçleri, PTT'nin sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 binden fazla çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı, testleri yapıldı. Artık kullanım zamanı ülkemize, milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

Trabzon'da yapımı devam eden Kanuni Bulvarı Projesi'nde incelemelerde bulunduğunu da aktaran Bakan Turhan, son günlerde medyada projenin bazı kesimleriyle ilgili haberler yer aldığını hatırlatarak, "Bu projenin bazı kesimlerinde Trabzon'umuzun görsel güzelliklerinde oluşturduğu çirkinliklerden bahsedildi. Bu tabii herkesin kendi bakış açısı olabilir. Biz geçmişte bu bölgede Karadeniz Sahil Yolu'nu yaptık. Yapım çalışmaları sırasında bu tür büyük projeleri hepiniz bildiği gibi bazı çevreye ve ulaşım hizmetlerinde insanların sosyal ve ekonomik yaşantısında bazı eksiklikler demeyelim de sıkıntılar vermiş olabilir ama bunlar geçici sıkıntılardır." ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında Trabzon'a yakışan ve en iyi şekilde hizmet veren bir ulaşım altyapısı sağlanacağını vurgulayan Turhan, "Biraz sabır ve verilen rahatızlıklara biraz tahammül sizlerden bekliyoruz. Bu proje bittiğinde Trabzon'umuzun ana ulaşım akslarına önemli bir proje daha eklenmiş olacak." dedi.

-"Bu kart ile biz 9 milyon evrakın israf olmasını önleyeceğiz"

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de vatandaşın ve çiftçinin hayatını kolaylaştırmak, verimliliği ve karlılığı artırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında 550 bin çiftçiye Tarım Kredi Ortak Kart sağlanacağını bildiren Bozgeyik, "Lansmanın ilk başlangıcını buradan yapıyoruz. Bu kart ile biz 9 milyon evrakın israf olmasını önleyeceğiz ve dijitalleştiriyoruz, sistemi elektronikleştiriyor en ileri teknoloji ile çiftimize hizmet getiriyoruz. Bununla kalmayarak çiftçimizin gelirlerini artırıyoruz. Çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT hizmetlerinin tümünden çiftçilerimizin indirimli olarak yararlanmasını sağlıyoruz. 550 bin çiftçimize verilecek bu kartlardan bugün 20 bin tanesini Trabzon'umuzda ilk olarak dağıtmış olacağız." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da değişen çağın ve dijitalleşen ortamın, çiftçi ile vatandaşın hayatını kolaylaştırma anlamında bir fırsata dönüştüğünü vurguladı.

- "Bundan sonra ki adımlar bu temelin üzerine inşa edilecek"

PTT AŞ ile yaptıkları iş birliğinin önemine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Şu anda tarım sektöründe şikayet ettiğimiz hususlardan bir tanesi verimlilik maliyetlerinin yüksek olması ve bunların aşağıya çekilebilmesi sorunu. Dolayısıyla biz şu anda her türlü fırsatı verimliliği artırma ve maliyetleri aşağıya çekme anlamında kullanma gayreti içerisindeyiz. Bu bir adım, başlangıç ve temel. Bundan sonraki adımlar bu temelin üzerine inşa edilecek. Bundan sonra atılacak olan adımlarda sadece ortak kart kullanımı değil, yine cep telefonuna uyumlu programlar ile birlikte oradan işlemler yapmak, sipariş vermek ve e-ticaret anlamında yapılan ticaretin aynı zamanda tarım sektörüne taşınması gündeme gelecek. Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bin 625 kooperatif, 209 şube, 17 bölge müdürlüğü ve 15 şirketimizle birlikte bir taraftan Türk tarımında çiftçilerimizin girdi tedarikini, ihtiyacını karşılarken, özellikle yakın zamanda tüketici tarafında da doğrudan doğruya çiftçilerimizin ürettiği ürünleri işletip pazara arz etme noktasında kabiliyetimizi artırma gayreti içerisindeyiz."

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı.

Bu arada, Bakan Turhan, Kanuni Bulvarı'nda sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.



