Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde pek çok üründe indirime gidildi. Peki, hangi ürün kaça satılıyor?

Tarım Kredi marketleri indirimli fiyatlar güncel | Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler kataloğu listesi

Artan gıda fiyatlarıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Marketleri’nde 30’u aşkın üründe indirim yapılacağını müjdelemişti. Söz konusu indirimler 15 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak” denildi.