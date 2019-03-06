Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz: "Kriz çıktığında risk almaktan kaçınmayan arkadaşlarımız var"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Ortaya bir kriz çıktığı zaman burada risk almaktan kaçınmayan arkadaşlarımız var" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. TOBB’da gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Tarım Kredi Kooperatiflerini Türkiye’ningündemine taşıdıklarını söyleyen Poyraz, Türkiye’de tarım ve gıdanın olduğu yerde kooperatif yapısının olması gerektiğini vurguladı. Her krizin aslında bir fırsat doğurduğunu ifade eden Poyraz, krizi yönetme ve çözme anlamında hareket kabiliyetine sahip kurum ve kuruluşların ön plana çıkacağını kaydetti. Poyraz, "Bizim çok köklü bir geçmişimiz var, tecrübemiz var ve tüm Türkiye sathına yayılmış geniş bir teşkilat yapımız var. Teşkilat yapısı içerisinde tecrübeli arkadaşlarımız var. Ortaya bir kriz çıktığı zaman burada risk almaktan kaçınmayan arkadaşlarımız var. Bu kabiliyetimizi ileri taşımamız, iş birliklerimizi arttırmak lazım" şeklinde konuştu.

Poyraz, çok az bir süre kalan yerel seçim sonrası Türkiye’nin önünde dört yıllık istikrarlı bir dönem olacağını belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Genel kurulda yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığına Köksal Kaçır, Başkan Vekilliğine Gürsel Çelik, Katip üyeliklerine Şaban Beyrat ile Musa Takımcı seçildi.