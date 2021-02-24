  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market ürenleri neler? Son zamanlarda gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi için marketlerlerde çok yoğun bir şekilde denetimler söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerin fiyat oyunlarına karşı vatandaş yanında olunacağını söyledi ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 500’e çıkartılması için talimat verdiğini duyurdu. Peki İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:39:00 -
Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 'kooperatif market' formülü geldi. Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının 500’e çıkartılması için talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, ileriki dönemlerde bu yasının binleri bulacağını da ekledi.

İSTANBUL - AMBARLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

40.974954|28.717333|AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:46/26 AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL - ŞELALE CADDESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.071934|28.684887|BAHÇE ŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CAD. BARIŞ SOK. BAHÇEŞEHİRPARK F NO:5 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

İSTANBUL - KISIKLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.022233|29.061706|Kısıklı Mh. Kısıklı Cd. No:105/2 - ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İSTANBUL - PENDİK ÇARŞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

40.875910|29.226738|BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO: 44/ B PENDİK / İSTANBUL

İSTANBUL - MİMAROBA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET ADRESİ

41.009483|28.541630|EKİNOBA MAH. HÜRRİYET CAD. NO:64/3C/3D BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Tarım Kredi Kooperatifi market ürünleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi market ürünleri için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen bir grubun, okul içinde yapılan konserde; eşcinsel sapkınların ..
ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor
Dünya

ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara ba..
Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı
Gündem

Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçakları ile taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme’n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay