  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlara para cezası ödül vermekle aynı! Tarlada 3 lira 75 kuruş, markette 12 lira 63 kuruş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: 150 lira birden yükselecek

Araç sahipleri dikkat! Hemen yaptırın yoksa her an 30 bin liranızdan olabilirsiniz

Kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında korkulan her an olabilir

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri nelerdi? Çok şaşıracaksınız

Bay Kemal’den sinsi hamle

Karadeniz gazında yeni gelişme: Doğal gazı 'Peçenek' dağıtacak! Tam 20 saat hassas operasyon sürdü

Zafer Şahin'den asgari ücret tahmini: Piyasalar o rakamı fiyatladı

Türkiye'ye karşı Rusya'yı da yardıma çağırdılar! Korkunun ecele faydası yok

Büyükelçilerden yeni açıklama: AVM'ler, otobüs durakları ve havaalanlarından uzak durun terör saldırısı olacak
Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market yeni 1-15 Aralık güncel 'indirimli ürünler' listesi: Ayçiçek yağı indirime girdi
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni 1-15 Aralık güncel 'indirimli ürünler' listesi: Ayçiçek yağı indirime girdi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kurulan ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabilme imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 1-15 Aralık tarihi arasındaki katalog yayınlandı. Kahvaltılıktan içeceğe birçok üründe fiyatlarda düşüş yaşandı. Ayçiçek yağında büyük indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi, fiyatlarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:04:00 - 2022-12-01 15:50:24
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni 1-15 Aralık güncel 'indirimli ürünler' listesi: Ayçiçek yağı indirime girdi

1-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden indirimli ürünlerin satışlarının gerçekleşeceği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise indirimi talimatında yer alırken Kasım ayında birçok ürünün indirimli olarak raflarda yer alacağını belirtti. Çay, süt, şeker, deterjan, ayçiçek yağı, et ve peynir ürünlerinde dev indirim başladı. 

Tarım Kredi Kooperatifi'nden ayçiçek yağında dev indirim!

 

Diğer indirimli ÜRÜNLER listesi için TIKLAYINIZ

Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022
Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022

Ekonomi

Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022

Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022
Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022

Ekonomi

Süt ürünlerine zam geldi mi 2022, ne kadar zam geldi? Çiğ süt fiyatı ne kadar? Süte zam ne kadar 2022

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23