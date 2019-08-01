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Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır 20 kişi ise yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır 20 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında tarım işçilerini Kilis’in Elbeyli ilçesinden Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine götüren Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Minibüs, Elbeyli-Oğuzeli karayolunun 15’inci kilometresinde şarampole devrilirken Hatice El Neccar olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yaralı ise Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Hallaç da hayatını kaybederken, 20 yaralıdan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tamamının Suriyeli olduğu bildirildi. Ölen 2 göçmenin cenazeleri otopsi için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
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