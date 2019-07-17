Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı Çanakkale’de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı.

Çanakkale’de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2’si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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