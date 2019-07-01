Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyündeki dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ismi öğrenilemeyen 34 LS 8857 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan 42 CYT 83 plakalı minibüs dört yol kavşağında çarpıştı. Feci kazada minibüs yan yatarken, otomobilde de ciddi oranda hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Senirkent, çevre ilçe ve Isparta il merkezindeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.