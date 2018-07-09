0553 313 94 23

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 11 işçi yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:50
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresi Tülmen kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamuk tarlasında çapa yapan işçileri Bozova’nın Yaylak kırsal mahallesinden alarak Şanlıurfa merkeze getiren Mahmut M.’nin kullandığı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İHA'nın haberine göre, kazada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:50
  1. Şanlıurfa
  2. Adıyaman
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan Erdoğan yeni kabinede Dışişleri Bakanı kimi yaptı
    1. Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan..
    2. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    3. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
    4. Bakanlıktan vergi borcunu ödemeyenlere..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni..
    6. Doktora 'eşek gibi bakacaksın' dedi ve..
    7. Flaş iddia! Mesut Özil bırakıyor
    8. Emine Erdoğan'dan ilk açıklama!
    9. Beşiktaş'a kötü haber!
    10. Tarihi törende misafirlere 'Abıhayat'..
    11. Çok oturanlarda ölüm riski
    12. Türkiye tarihinde bir ilk! 002 plakası..
    13. Yeni kabinede dikkat çeken Cuma..
    14. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi..
    16. Fatih Sönmez kimdir? Yeni kabinede..
    17. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    18. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    19. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    20. Hırvatistan İngiltere maçı hakemi kim? 
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!