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Tarım fuarının gözdesi silah reyonu oldu

Balıkesir’in Kepsut İlçesinde 21-24 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan 10’uncu Balıkesir Tarım Fuarı’nın gözdesi Trabzon Silah Sanayii’nin (TİSAS) açtığı stant oldu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
Tarım fuarının gözdesi silah reyonu oldu

Balıkesir’in Kepsut İlçesinde 21-24 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan 10’uncu Balıkesir Tarım Fuarı’nın gözdesi Trabzon Silah Sanayii’nin (TİSAS) açtığı stant oldu. Kırsal alanda yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı yabani hayvanlardan kendilerini korumak amacıyla elde etmek istedikleri silahların maketlerinin yer aldığı stanta ilgi büyük oldu.


Trabzon Silah Sanayii İstanbul Bölgesi Teknik Servis Sorumlusu Selçuk Oghan, 10’uncu Balıkesir Tarım Fuarında açtıkları stantla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Firmamız 1993 yılında Doğu Karadeniz’de silah fabrikalarının kuruluşu aşamasında KOSGEB desteğiyle Trabzon Arsin’de Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuş bir fabrikadır. Yaklaşık olarak 150 çalışanımız bulunmaktadır. Ankara ve İstanbul’da Bölge Müdürlüğümüz, ayrıca Trabzon’da imalat ve fabrikanın olduğu yerdir. Genel müdürlüğümüz ve yönetim kurulumuz da Trabzon’da bulunmaktadır. 2004-2005 yılındaki Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı ihalede 23-24 bin Zigana T marka tabanca vererek ismimizi duyurmuş bulunmaktayız. Ayrıca 23-24 ülkeye ihracat yapmaktayız. Şu andaki en son çıkardığımız olduğumuz PX9 modeli ve Zig 14 serisi modellerimizle sektörde kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Modellerimiz beğenilmekte olup, şu anda en uzun mesafe atan tabanca Zigara Sport 100 metre menzile vardır. Diğer modellerimiz de 75 metre, 50 metre tesir menzil şeklinde çalışmaktadır” diye konuştu.



İnsanlar can güvenliği için silah almak istiyor


Balıkesir’deki vatandaşların neden silah aldıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Selçuk Oğhan, “Balıkesir tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge olduğu için, kırsal alanda faaliyetler gerçekleştirildiği için insanlar güvenlik amacıyla olsun veya kendilerini korumak amacıyla olsun silah temin etmek istiyorlar. Zaten öncelikle bu silah satın alma olayında kendi can güvenliği, kırsal alandaki yaban hayvanlarına karşı kendilerini korumak amacıyla silah alımları olmaktadır” ifadelerini kullandı.



Jandarma veya Emniyetten ön ruhsat zorunluluğu var


Vatandaşların silah alırken izleyecekleri yol hakkında açıklamalarda da bulunan Selçuk Oğhan şunları söyledi:


“Vatandaşlarımız bizden nasıl silah alacağı konusunda sorular sorduğu zaman biz bunu emniyet müdürlüğü bölgesindeyse emniyet müdürlüğünden, Jandarma bölgesindeyse de Jandarma Alay Komutanlığından belge çıkartmak zorunluluğu olduğunu söylüyoruz. Ruhsat alarak, ön ruhsat çıkartarak silahlarını İstanbul veya Ankara Makine Kimya’dan temin edeceklerini belirtiyoruz kendilerine.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
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