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Tarım Bakanından Bulut’un projelerine onay

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:58
Tarım Bakanından Bulut’un projelerine onay

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Zeytinde ürüne ödeme, teşvikler ve bölge tarımı ile alakalı girişimlerde bulunan Işık, Gemlik ve bölge ile alakalı projeleri de Bakan Pakdemirli ile paylaştı.


Zeytinde ağaçtaki meyveye yönelik teşvikte önemli bir aşamaya gelindiğini ve yakın zamanda bu konunun gündeme geleceğini belirten Milletvekili Zafer Işık, TBMM Tarım Komisyonunda bugüne kadar yapılan çalışmaları da anlattı. Cumhur İttifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut’un projelerinin de Bakan Pakdemirli ile paylaşıldığının altını çizen Bursa Milletvekili, ’’Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Berkay Bulut’un, doğa yönelik projeleri bakanlığımızdan tam not aldı. Bu konuda kendisi de ilçeye destek vereceğini vurgulayarak, bakanlığını ilgilendiren tüm projelerde Gemlik adına önemli adımlar atılmasını sağlayacağını belirtti.


Işık, "Gemlik bizden vekilleri olmamızı istedi. Bizler de ilçeyi ilgilendiren pek çok konuyu Ankara’ya taşıma ve çözüm üretme imkânı bulduk.Bir yandan seçim çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da Gemlik’in meseleleri ile alakalı çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar zorlu tempoyla çalıştığını göz önüne aldığımızda, Ak Parti mensupları olarak bizlerin de, bölgemiz, ilimiz ve ülkemiz adına aralıksız çalışma mecburiyetimiz var’’ dedi.


Gemlik ile alakalı çalışmalardan da bahseden Işık, ’’Gemlik ilçemiz, olması gereken yerde henüz değil. Bu dönemde uyumlu ve akılcı bir çalışmayla, vizyon projelerimizle Gemlik’in vizyonu da büyüyecek. Daha büyük hedeflerimiz, daha büyük beklentilerimiz olacak. Bugün Gemlik adına sorun gördüğümüz pek çok meseleyi çözüme kavuşturacağız. Biz kadrolarımıza güveniyor ve destekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:58
  1. doğa

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