Tarım Bakanı Pakdemirli'nin annesi ve dayısı trafik kazası geçirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ile dayısı trafik kazasında yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.25 Eylül 2018 Salı 13:17
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ile dayısı trafik kazasında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cemali Çetin'in kullandığı 35 EZN 81 plakalı otomobil ile Serhat Nişli idaresindeki 45 SY 894 plakalı saman yüklü traktör, Şehzadeler Güzelköy Mahallesi Üçpınar-Manisa karayolu üzerinde çarpıştı.
Kazada, Bakan Pekdemirli'nin dayısı olan sürücü Cemali Çetin ile aynı araçtaki annesi Nurhan Pakdemirli yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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