Tarım Bakanı Pakdemirli’den Ağrı’ya tam testek

TBMM Plan-Bütçe Komisyonu üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, beraberindeki heyetle birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye ziyarette bulunarak, Ağrı’nın tarım sorunlarını masaya yatırdı.

Bakanlık binasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bakanlık üst düzey bürokratları ve Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Memet Demir ve muhtarların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile de makamında görüşme yaptı.

Ağrı’nın tarım sorunları ile ilgili yapılan toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yapılan toplantının ardından Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda ve görüşmede Ağrı için önemli kararlar aldık. İlk önceliğimiz olarak, ilimizde yaşanan kuraklık dolayısı ile çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep ettik.Yazıcı Barajı sulama kanalının bitirilmesi, tamamlanan bölgelerde yaşanan tahribatların onarılması ikinci gündem maddemiz oldu" dedi.

‘Arazi toplulaştırmalarına hız verilmeli’

Ağrı’da arazi toplulaştırmanın hızlandırılmasına yönelik talepleri aktardıklarını söyleyen Çelebi,"İlimizde arazi toplulaştırma işlemlerinin çok daha hızlı bir şekilde devam ettirilerek tamamlanması gerekiyor. Ayrıca toplulaştırmadan dolayı bozulan yollarımız var. Bu yolların da bir an önce onarılması gerekiyor. Sulama konusunda taban fiyatlar yüksek olduğundan dolayı, çiftçilerimiz zor durumda. Taban fiyatların aşağı çekilmesi hususunu Bakanımıza ilettik. Ayrıca özellikle Brucella ve Şarbon hastalıklarından dolayısı ölen büyükbaş hayvan ve buzağı paralarının çiftçilere nakit olarak ödenmesi konusundaki fikirlerimizi ilettik. Bu konuda Ağrı’nın pilot bölge olarak değerlendirilmesini talep ettik" dedi.

‘Süt fabrikası Ağrı için elzemdir’

Ağrı’nın bölgenin en fazla büyükbaş hayvan potansiyeline sahip il olduğunu hatırlatan Çelebi " Ağrı, büyükbaş hayvan konusunda bölgenin lokomotifi konumunda. Ancak buna paralel olarak süt üretiminde çok iyi durumda değiliz. Elimizdeki tüm veriler Ağrı’da Süt Fabrikası kurulması durumunda, süt üretiminin daha üst seviyelere çıkacağını gösteriyor. Süt Fabrikası talebimizi Bakanımıza ilettik. Tüm taleplerimiz gibi bu talebimizi de değerlendirmeye alınacak. Tarım ve Orman bakanlığında düzenlenen bu toplantılar vesilesiyle Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve bürokratlarına Ağrı ilimize verdiği desteklerden dolayı ilimiz çiftçileri adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.