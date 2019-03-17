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Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: "Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz"

Kayseri de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında konuşan Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu “Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz” derken 81 İli gezdiklerini ve spesifik olarak ihtiyaç sahipleri ve problem sahibi insanlara dokunarak bir noktaya getirmeye çalıştıklarını belirtti.

17 Mart 2019 Pazar 12:12
Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: "Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz"

Kayseri de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında konuşan Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu “Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz” derken 81 İli gezdiklerini ve spesifik olarak ihtiyaç sahipleri ve problem sahibi insanlara dokunarak bir noktaya getirmeye çalıştıklarını belirtti.


Kayseri de Tarım ve Orman Sektörü Toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Sehmus Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aksu;"Burası bizim için en özel alan 81 ili geziyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak geçen hafta Sayın Bakanımızın bir sözü vardı sizlerle bir araya gelecektik kısmet olmadı inşallah seçimden hemen sonra ki süreçte bir araya gelerek değerlendireceğiz. Gittiğimiz bütün illerdeSayın Genel Müdürlerimiz ile birlikte siz çok değerli sektörtemsilcileri ile bir araya geliyoruz sizlerin sorun ve değerlendirmelerini dikkate alıyoruz" dedi.


Aksu, "Biz şöyle bir ifade kullandık, biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz illeri ve her yeri detaylı olarak gezeceğiz. Daha sonra da büyük ilçeleri gezerek burada ki spesifik olarak ihtiyaç sahipleri problem sahibi insanlara dokunarak bir noktaya getirmeye çalıştık. Burada Bakanlık noktasında ilk 6-7 ayımız bitti yapılanma noktasında ciddi bir yere geldik ancak Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonrası için bir talimat buyurdular daha sonrasında inşallah süreç içerisinde sizlerle paylaşacağız ve bütün İllerimizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:12
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