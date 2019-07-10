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Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve DSİ 1.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
Tarım Aygül: “Organik tarımı önemsiyoruz”

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulu bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.


Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, İnegöl Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Kağan ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, İnegöl Hilmiye (Kırsal) Mahallesinde faaliyet gösteren Oylat Çiftlik S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Nurcan Yılmaz’dan bilgi aldı. Kooperatif üyeleri tarafından üretilen organik gıda ürünlerini inceleyen Hamit Aygül, ”İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz. Kadın girişimcilerin kurmuş olduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifin çalışmalarını önemsiyoruz.Bu anlamda Oylat Çiftlik S.S. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başarılı çalışmalarını yerinde gördük. Kooperatif Başkanının, yönetimin ve üyelerinin örnek sayılabilecek çabalarının devamını diliyoruz. Müdürlük olarak organik tarımın gelişmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla tarımsal kalkınma kooperatifimiz üyesi çiftçimizin çalışmalarını yerinde görmek çiftçimizin varsa sorunlarını bizzat kendilerinden dinlemek için buradayız” dedi.


Bu güzel çalışmalara tabi ki Belediyelerimizin de katkıları oluyor diyen Müdür Aygül, ”Kooperatifimize üye kadınlarımızın ürettiği yöreye özgü tarhana, erişte, sinor, reçel ve marmelat gibi çok güzel organik ürünlerin sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırılması yönünde güzel çalışmalar var. Organik tarımı önemsiyoruz. Organik tarımın ve üretimin önemi ülkemizde de artıyor. Köylü kadınlarımızın organik gıda üretimine yönelik çalışmasını ve çabasını takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin en uzun yürüyüş yoluna sahip mağaralarından Oylat mağarasını gezen heyet oteller bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
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