0553 313 94 23

Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce’de takla atan tarım aracı ’pat pat’ta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

07 Haziran 2019 Cuma 17:33
Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce’de takla atan tarım aracı ’pat pat’ta bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza; Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Çavuşlar Mahallesi istikametine gitmekte olan Onur K. idaresindeki ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada pat pat sürücüsü Onur K. ile birlikte pat patın kasasında bulunan Furkan A., Muhammed Ali A., Nurullah Ç. ve Yunus Ç. yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Sürücü Onur K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de bayram trafiği artarak devam ediyor
    1. Kocaeli’de bayram trafiği artarak..
    2. Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye..
    3. Suriye’de son 24 saatteki çatışmalarda..
    4. "Türkler için tüm şartları sağlamaya..
    5. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır..
    6. Tarım aracı takla atıp yol kenarına..
    7. Trafik Kazasında Ölen Şahıs Toprağa..
    8. Bereketli olsun diye dilek havuzuna..
    9. Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel..
    10. Otomobil refüje çarptı: 1yaralı
    11. Pobeda Airlines, Dalaman uçuşlarına..
    12. 43 ilin geçiş güzergahında trafik..
    13. Cinayet zanlıları hakim karşısında
    14. KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs’ta..
    15. Kadırga Yaylası’ndaki o camide yılın..
    16. ‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs..
    17. Unutulmayan türkülerin şairi:..
    18. Güney Kore'nin DMZ'deki kazı..
    19. Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit..
    20. Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler!..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz