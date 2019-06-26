0553 313 94 23

Tarım alanında yaşanan sorunlar görüşüldü

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindeki heyet, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Tarım alanında yaşanan sorunlar görüşüldü

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindeki heyet, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan toplantıda müdürlüğün çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik’in tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretinde olduklarını kaydederek her konuda kapılarının üreticilere açık olduğunu ifade etti. Yoldaş, “Valimiz Bilal Şentürk’ün destekleriyle köylerimizde bu sene 100 bin adet ceviz fidanı dağıtacağız. Arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Sizlerde muhtarımızın aracılılığı ile listelere isminizi yazdırabilirsiniz. Arazilerimiz küçük ve parçalı olmasının yanı sıra boş bırakılıyor, buda bizim için ayrı bir kayıp. En azından köy nüfusumuz yaşlandı ve azaldığı için işi az getirisi çok ürünler dikersek ceviz fidanı gibi ilimize ve milli ekonomimize katkımız olur” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı
    1. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    2. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    3. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    4. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    5. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    6. Eğitim verecek robotlar geliyor
    7. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    8. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    9. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    10. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    11. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    12. Aşırı sıcaklara dikkat
    13. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    14. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    15. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    16. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    17. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    18. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    19. Kleopatra Koyu davası
    20. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler