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Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir? Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık durumu nasıl

Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Pabuççuoğlu yangında dumandan etkilenirken, ayakta tedavi edildi. Peki Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu nereli ve kaç yaşında?

04 Aralık 2018 Salı 15:44
Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir? Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık durumu nasıl

Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Pabuççuoğlu yangında dumandan etkilenirken, ayakta tedavi edildi. Peki Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Galatasaray Lisesi'nden yatılı okuyarak mezun olduktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mimar olarak mezun oldu. Galatasaray Lisesi'nin orta kısmında okurken bir gün Beyoğlu'nda ilk defa tiyatroya gider, bu 3 perdelik oyundan öyle etkilenir ki; sonra okulda amatör tiyatro derken profesyonelliğe geçti.

1964 yılında amatörce başladığı oyunculukta, 1970 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile profesyonel oldu. Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular, Tiyatro Kedi gibi topluluklarda bulundu. Tiyatrodan ayrı olarak sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı Vakkas" rolüyle iyice tanındı. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı 2003 yılındaki "Hayat Bilgisi" dizisindeki Amil Bey rolünde hafızalara kazındı. 1984 yılında Ferhan Şensoy'un Köşe Dönücü adlı dizisinde canlandırdığı Gaga Nusret tiplemesiyle tanınmıştı.

Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. daha sonra 2001 yılında boşandılar 8 yıl ayrı yaşadılar, ve tekrar birlikte yaşama kararı aldılar ama evlenmediler. Biri Zeynep (d.1975) adında olmak üzere iki kızı vardır. 2014 yılında "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, İsmail Filiz, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, Sema Keçik ile birlikte oynamıştır.

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2011 - Koca Sinan : Hakan AltınerFazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi

2009 - Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - Tiyatro Kedi

2009 - Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin - Tiyatro Kedi

2008 - Kibarlık Budalası : Moliere - Tiyatro Kedi

2007 - Romantika : Resul ErtaşYaşar Arak - TİM

2002 - Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu

2001 - Kökü Bitti Zıkım Zulada : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

2000 - Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1989 - Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 2 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1988 - Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1986 - Muzur Müzikal : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1985 - Zülfiye Zülfü : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1984 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve Ötekiler : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1983 - Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1981 - Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 1 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1980 - Şahlarıda Vururlar : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1971 - Kıvırcık Paşa

1970 - Ha Bu Diyar

Filmleri :

2014 - Sürgün İnek

2014 - Paşa Gönlüm

2013 - Şevkat Yerimdar (Sinema Filmi)

2013 - Avrupa Avrupa

2012 - Düşman Kardeşler (dizi)

2010 - Yerden Yüksek

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Can Baba) (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (Zeki) (TV Dizisi)

2008 - Papatyam-Taylan

2008 - Kavak Yelleri 2. Sezon (Sadettin) (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (Traş Hayri) (TV Dizisi)

2008 - Hayattan Korkma

2007 - Oyun Bitti

2007 - Sinekli Bakkal

2003 – 2006 - Hayat Bilgisi-Amil Bey

2002 - Mumya Firarda

2002 - Yıldız Karayel

2002 - Azad (2) (Sinema Filmi)

2002 - Azad (TV Dizisi)

2002 - Derya & Deniz

2001 - Koltuk Sevdası

1999 - Evimiz Olacak mı?

1998 - İkinci Bahar

1995 - Boşgezen ve Kalfası

1991 - Şen Dullar

1991 - Varsayalım İsmail

1988 - Arabesk (film)

1986 - Ahh Belinda

1986 - Değirmen

1984 - Köşe Dönücü

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:44
  1. İstanbul
  2. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
  3. Tarık Papuççuoğlu sağlık durumu

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