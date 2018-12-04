Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir? Tarık Papuççuoğlu’nun sağlık durumu nasıl
Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Pabuççuoğlu yangında dumandan etkilenirken, ayakta tedavi edildi. Peki Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu nereli ve kaç yaşında?04 Aralık 2018 Salı 15:44
Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Pabuççuoğlu yangında dumandan etkilenirken, ayakta tedavi edildi. Peki Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu nereli ve kaç yaşında?
Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Galatasaray Lisesi'nden yatılı okuyarak mezun olduktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mimar olarak mezun oldu. Galatasaray Lisesi'nin orta kısmında okurken bir gün Beyoğlu'nda ilk defa tiyatroya gider, bu 3 perdelik oyundan öyle etkilenir ki; sonra okulda amatör tiyatro derken profesyonelliğe geçti.
1964 yılında amatörce başladığı oyunculukta, 1970 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile profesyonel oldu. Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular, Tiyatro Kedi gibi topluluklarda bulundu. Tiyatrodan ayrı olarak sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı Vakkas" rolüyle iyice tanındı. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı 2003 yılındaki "Hayat Bilgisi" dizisindeki Amil Bey rolünde hafızalara kazındı. 1984 yılında Ferhan Şensoy'un Köşe Dönücü adlı dizisinde canlandırdığı Gaga Nusret tiplemesiyle tanınmıştı.
Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. daha sonra 2001 yılında boşandılar 8 yıl ayrı yaşadılar, ve tekrar birlikte yaşama kararı aldılar ama evlenmediler. Biri Zeynep (d.1975) adında olmak üzere iki kızı vardır. 2014 yılında "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, İsmail Filiz, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, Sema Keçik ile birlikte oynamıştır.
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2011 - Koca Sinan : Hakan AltınerFazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi
2009 - Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - Tiyatro Kedi
2009 - Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin - Tiyatro Kedi
2008 - Kibarlık Budalası : Moliere - Tiyatro Kedi
2007 - Romantika : Resul ErtaşYaşar Arak - TİM
2002 - Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu
2001 - Kökü Bitti Zıkım Zulada : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
2000 - Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1989 - Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 2 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1988 - Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1986 - Muzur Müzikal : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1985 - Zülfiye Zülfü : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1984 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve Ötekiler : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1983 - Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1981 - Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 1 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1980 - Şahlarıda Vururlar : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1971 - Kıvırcık Paşa
1970 - Ha Bu Diyar
Filmleri :
2014 - Sürgün İnek
2014 - Paşa Gönlüm
2013 - Şevkat Yerimdar (Sinema Filmi)
2013 - Avrupa Avrupa
2012 - Düşman Kardeşler (dizi)
2010 - Yerden Yüksek
2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Can Baba) (Sinema Filmi)
2009 - Ah Kalbim (Zeki) (TV Dizisi)
2008 - Papatyam-Taylan
2008 - Kavak Yelleri 2. Sezon (Sadettin) (TV Dizisi)
2008 - Aman Annem Görmesin (Traş Hayri) (TV Dizisi)
2008 - Hayattan Korkma
2007 - Oyun Bitti
2007 - Sinekli Bakkal
2003 – 2006 - Hayat Bilgisi-Amil Bey
2002 - Mumya Firarda
2002 - Yıldız Karayel
2002 - Azad (2) (Sinema Filmi)
2002 - Azad (TV Dizisi)
2002 - Derya & Deniz
2001 - Koltuk Sevdası
1999 - Evimiz Olacak mı?
1998 - İkinci Bahar
1995 - Boşgezen ve Kalfası
1991 - Şen Dullar
1991 - Varsayalım İsmail
1988 - Arabesk (film)
1986 - Ahh Belinda
1986 - Değirmen
1984 - Köşe Dönücü
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