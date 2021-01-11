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Tarih Tarihte Zübeyde Hatun kimdir?
Tarih

Tarihte Zübeyde Hatun kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde hatun kimdir? Melikşah’ın ilk karısı gerçekte kim? Zübeyde Hatun kimdir? sorusu reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tarihte Zübeyde Hatun kimdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-11 22:05:00 -
Tarihte Zübeyde Hatun kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kimdir? Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile ekranlarda olacak iken herkese tarihine dokunan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde hatunu baş Hatun olarak karşımıza çıktı. 

Tarihte Zübeyde Hatun kimdir?

Zübeyde Hatun (d. (?) - ö. 1099, Rey), Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesi.

Babası Çağrı Beyin oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı. Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince Fahrülmülk'ün de kışkırtmalarıyla vezire kin beslemeye başladı. Bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Fahrülmülk'ün Zübeyde Hatun'a karşı intikam duyguları kabardı.Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan Muhammed Tapar Müeyyidülmül'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar,Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı.Müeyyidülmül Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

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