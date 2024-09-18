Tarihte görülmedi: Apple Watch o hastalığı tespit edecek! Böylesi yok, acil stok yapın! Telefon devinden şok uygulama

Apple Watch'un yeni özelliği uyku apnesi tespitinde nasıl bir devrim yaratacak? Kullanıcılar bu özellikten nasıl faydalanacak?

FDA ONAYLI UYKU APNESİ TESPİTİ GELİYOR

Teknoloji devi Apple, yeni nesil Apple Watch 9, Apple Watch 10 Serisi ve Watch Ultra 2 modellerinde uyku apnesi tespiti özelliği için FDA'den (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onay alarak bir ilke imza attı. Bu özellik, iPhone 16 etkinliğinde tanıtıldı ve yakında çıkacak watchOS 11 ile kullanıcılara sunulacak.

UYKU VERİLERİ TOPLANACAK

Apple Watch, uyku apnesi riskini belirlemek için 30 gün boyunca 10 gece uyku verilerini toplayacak. Cihazın yerleşik ivme ölçer sensörü sayesinde, kullanıcıların gece boyunca yaşadığı solunum bozuklukları ve uyku düzensizlikleri tespit edilecek. FDA, bu özelliği "uyku apnesi riskini değerlendiren reçetesiz bir cihaz" olarak nitelendiriyor.

UYKU APNESİ VE RİSKLERİ

Uyku apnesi, uykuda solunumun kesilmesi ya da sığlaşması sonucu ortaya çıkabilen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir rahatsızlık. Uykusuzluk, baş ağrısı ve gün içinde aşırı uyuma gibi belirtileri olan bu hastalık, zamanında tespit edilmezse daha büyük sorunlara yol açabiliyor.

APPLE WATCH NASIL ÇALIŞACAK?

Apple Watch, bilek hareketlerini ve solunum düzenini izleyerek olası solunum bozukluklarını tespit ediyor. Normalden sapmalar raporlanarak, sık sık yaşanan solunum bozukluklarının uyku apnesi riski taşıdığı bildiriliyor. Bu sayede kullanıcılar, potansiyel bir sağlık sorununu erken fark edebiliyor ve doktorlarına danışarak gerekli adımları atabiliyor.

APPLE'IN REKABETİ

Apple bu alanda tek değil. Uyku apnesi tespitini daha önce Withings sunmuştu ve Samsung da Galaxy Watch serisi için FDA onayı almıştı. Ancak Apple'ın kullanıcı dostu teknolojisi, bu alandaki rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.