Tarihte bugün! 9 Mayıs 2015: Darbeci Asker 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Ölümü

9 Mayıs 2015: Darbeci Asker 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Ölümü

12 Eyül darbesini yapan Kenan Evren’in Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi ilginç bir sürecin sonunda olmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk General Ali Fethi Esener’in kararnamesini tam iki kez geri çevirdi. Başbakan Demirel’in “Bu konu hükümetin prestiji haline gelmiştir”(Birand,1999:82) şeklindeki ısrarına rağmen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü’ne gönderilen Esener’in kararnamesini imzalamayınca 30 Ağustos’ta Esener ve Ersöz emekli oldular. Geriye Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kenan Evren kaldı. Evren, 5 Eylül 1977’de önce Kara Kuvvetleri Komutanı, ardından da 6 Mart 1978’de Genelkurmay Başkanı oldu.

Hükümetle inatlaşan Cumhurbaşkanının tavrı üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelebilecek üç general de emekliye sevkolunmuş, emeklilik için gün sayan generallerin ise önü açılmıştı.Ege Ordu Komutanlığına atanan General Kenan Evren de bunlardan biriydi.Kenan Evren’in önü sürpriz bir şekilde tekrar açılmıştı.

“Başbakan Ecevit’in gönlünden geçen aday Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren’di. Ecevit, Kara Kuvvetleri Komutanı Evren’i ‘Siyasetle ilgilenmeyen, yumuşak üsluplu’ bir komutan olarak görüyordu.” (Birand,1999:85)

Evren, Ecevit’e ‘Merak etmeyin Silahlı Kuvvetler bir Genelkurmay Başkanı’nın süresi uzatılmadı diye darbe yapmaz’ deyince Ecevit rahatlamış ve Genelkurmay Başkanlığına Evren’i atamıştı.Sonradan bir darbeyle ülkenin devlet başkanlığına gelecek Kenan Evren, o günlerde hiç tanınmayan biriydi. Hatta bazı gazeteler “Ege Ordu Komutanlığına Kenan Evren getirildi haberine tam iki defa yanlış resim basmışlardı.” (Birand,1999:60)

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