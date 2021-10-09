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Tarih Tarihte bugün: 9 Ekim 2019 İdlib Operasyonunun Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 9 Ekim 2019 İdlib Operasyonunun Yapılması

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Bölgesinde keşif faaliyetlerini başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:37:00 -
Tarihte bugün: 9 Ekim 2019 İdlib Operasyonunun Yapılması

Askerimiz sınırı geçtikten sonra Barış Pınarı harekatı başladı.

9 Ekim 2019: Barış Pınarı Harekatının Başlaması: Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

9 Ekim 1971: Deniz Gezmiş ve 17 Arkadaşının İdam Cezasına Mahkûm Edilmesi: 12 Mart Muhtırasının üzerinden yaklaşık yedi ay geçmişti ki, Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı, 9 Ekim 1971’de Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkûm edildi.

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