Tarihte bugün: 9 Ekim 2019 İdlib Operasyonunun Yapılması
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Bölgesinde keşif faaliyetlerini başlattı.
Askerimiz sınırı geçtikten sonra Barış Pınarı harekatı başladı.
9 Ekim 2019: Barış Pınarı Harekatının Başlaması: Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.
9 Ekim 1971: Deniz Gezmiş ve 17 Arkadaşının İdam Cezasına Mahkûm Edilmesi: 12 Mart Muhtırasının üzerinden yaklaşık yedi ay geçmişti ki, Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı, 9 Ekim 1971’de Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkûm edildi.