Tarihte bugün! 8 Mayıs 1972: İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığından İstifa Etmesi

8 Mayıs 1972: İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığından İstifa Etmesi

Tarihi hesaplaşmanın ardından Bülent Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine, İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün yöneticilik yaptığı CHP’nin genel başkanlığından istifa etti.

Bu süreçte değişmez genel başkanlık yönetim anlayışı, üye ve örgütler tarafından benimsendi, içselleştirildi, bir yönetim kültürüne dönüştü. CHP, İsmet İnönü’nün başkanlığına 1950 seçimlerinde başlayarak 1950-1972 arasında katıldığı seçimlerde sürekli başarısız oldu. Fakat kurultaylarda İnönü’nün karşısına başka aday çıkmadı. Delegeler, iktidar olamamayı bir sorun yapmadılar.

Değişmezlik üzerine işleyen parti kültürüne uygun davranarak partiyi iktidar yapamayan İnönü’yü kurultaylarda sürekli genel başkan seçtiler. CHP’de genel başkan değişim ancak İnönü’nün kendi isteği ile genel başkanlıktan istifa etmesi ile mümkün olabildi.

Aynı gün CHP grup odalarında özel bir toplantı yapan muhalif senatör ve milletvekilleri 102 imzayla Paşa’ya bağlılık bildirisi yayınladı. (Birler,2010:419)