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Tarih

Tarihte Bugün: 8 Haziran | Tarihte bugün ilk halife seçildi!

Tarihte bugün 8 Haziran'da neler oldu? Tarihte siyah tene sahip olduğu için yargılanan ve suçlanan insanların, şimdi de aynı şekilde yargılandığı bir dönemdeyiz. 8 Haziran'da siyahilerin ölümleriyle gündeme geliyor fakat en önemlisi ilk halife seçiliyor. Peki ama 8 Haziran'da başka neler oldu? Hangi tarihi olaylar yaşandı? 8 Haziran ne günü? 8 Haziran'da kim öldü kim doğdu? İslamiyette 8 Haziranın önemi ve tarihte bugün olayları...

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:55:00 -
Tarihte Bugün: 8 Haziran | Tarihte bugün ilk halife seçildi!

8 Haziran "Dünya Okyanus Günü" olarak kutlansa da bizim için başka bir manaya gelir. 8 Haziran 632'de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hayatını kabedişi ve ilk halifenin seçilmesi meydana gelmiştir.

632 - Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hayatını kaybetti. Veda haccından sonra rahatsızlanan Peygamberimiz (s.a.v.), eşi Hz. Ayşe'nin yanında vefat etmiştir.

632 - Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in vefatından sonra Ebu Bekir ilk halife olarak seçildi.

1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.

1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.

1921 - Müslüman Endonezya Devlet Başkanı Suharto doğdu.

1845 - ABD'nin 7. Başkanı Andrew Jackson öldü.

1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.

1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.

1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.

1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.

1953 - Michigan'ın Flint kentindeki kasırgada 115 kişi öldü.

1960 - İstanbul'da 27 Mayıs darbesini desteklemek amacıyla miting yapıldı.

1966 - Başbakan Süleyman Demirel, "Demokrat Parti'nin devamıyız" dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

1968 - James Earl Ray, -siyahi- Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.

1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı.

1985 - Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan öldü.

1987 - İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

1993 - Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

1933 - Türk gazeteci Ertuğrul Yeşiltepe doğdu.

1995 - Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.

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1995 - TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükümet'e savaş yetkisi verdi.

2000 - NATO-Ukrayna Komisyonu, Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı.

2004 - Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti.

2008 - Türkiye'de 915 bin adayın yarıştığı Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), son kez olarak gerçekleştirildi.

2012 - Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

2015 - Türk gazeteci Erol Simavi öldü.

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