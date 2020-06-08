Tarihte Bugün: 8 Haziran | Tarihte bugün ilk halife seçildi!

Tarihte bugün 8 Haziran'da neler oldu? Tarihte siyah tene sahip olduğu için yargılanan ve suçlanan insanların, şimdi de aynı şekilde yargılandığı bir dönemdeyiz. 8 Haziran'da siyahilerin ölümleriyle gündeme geliyor fakat en önemlisi ilk halife seçiliyor. Peki ama 8 Haziran'da başka neler oldu? Hangi tarihi olaylar yaşandı? 8 Haziran ne günü? 8 Haziran'da kim öldü kim doğdu? İslamiyette 8 Haziranın önemi ve tarihte bugün olayları...