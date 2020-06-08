Tarihte Bugün: 8 Haziran | Tarihte bugün ilk halife seçildi!
Tarihte bugün 8 Haziran'da neler oldu? Tarihte siyah tene sahip olduğu için yargılanan ve suçlanan insanların, şimdi de aynı şekilde yargılandığı bir dönemdeyiz. 8 Haziran'da siyahilerin ölümleriyle gündeme geliyor fakat en önemlisi ilk halife seçiliyor. Peki ama 8 Haziran'da başka neler oldu? Hangi tarihi olaylar yaşandı? 8 Haziran ne günü? 8 Haziran'da kim öldü kim doğdu? İslamiyette 8 Haziranın önemi ve tarihte bugün olayları...
8 Haziran "Dünya Okyanus Günü" olarak kutlansa da bizim için başka bir manaya gelir. 8 Haziran 632'de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hayatını kabedişi ve ilk halifenin seçilmesi meydana gelmiştir.
632 - Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hayatını kaybetti. Veda haccından sonra rahatsızlanan Peygamberimiz (s.a.v.), eşi Hz. Ayşe'nin yanında vefat etmiştir.
632 - Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in vefatından sonra Ebu Bekir ilk halife olarak seçildi.
1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.
1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.
1921 - Müslüman Endonezya Devlet Başkanı Suharto doğdu.
1845 - ABD'nin 7. Başkanı Andrew Jackson öldü.
1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.
1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.
1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.
1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.
1953 - Michigan'ın Flint kentindeki kasırgada 115 kişi öldü.
1960 - İstanbul'da 27 Mayıs darbesini desteklemek amacıyla miting yapıldı.
1966 - Başbakan Süleyman Demirel, "Demokrat Parti'nin devamıyız" dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.
1968 - James Earl Ray, -siyahi- Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.
1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı.
1985 - Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan öldü.
1987 - İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.
1993 - Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
1933 - Türk gazeteci Ertuğrul Yeşiltepe doğdu.
1995 - Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.
- Hypertext Preprocessor internet için üretilmiş, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, içerisine HTML gömülebilen betik ve programlama dilidir.
1995 - TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükümet'e savaş yetkisi verdi.
2000 - NATO-Ukrayna Komisyonu, Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı.
2004 - Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti.
2008 - Türkiye'de 915 bin adayın yarıştığı Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), son kez olarak gerçekleştirildi.
2012 - Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.
2015 - Türk gazeteci Erol Simavi öldü.