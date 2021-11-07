Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

7 Kasım 1982: 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanlığındaki heyet 23 Kasım 1981’de mesaiyi açıp, oluşturduğu taslağı 17 Temmuz 1982’de Danışma Meclisi’ne sundu. Görüşmelerden sonra metin 23 Eylül’de kabul edildi. 18 Ekim’de de Konsey’ce onaylanıp referanduma sunulmak üzere 20 Ekim 1982’de Resmî Gazete’de yayımlandı. 7 Kasım’da sandık başına giden vatandaş anayasaya yüzde 91,37 oranında ‘Evet’ dedi.

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren, 1982 Anayasası referandumunda öyle bir baskı uygulamıştı ki 'ret' oylarının rengi olan maviyi bile yasaklamıştı. Mavi renk üzerine yazan gazetecilerin dahi kulağı çekiliyordu. Kenan Evren, ayrıca 12 Eylül Anayasası'na destek almak için Anadolu'yu dolaşıyordu.





Hasan Cemal'in o gezilerden birinden naklettikleri dönemi anlatan manidar bir olaydır: "Trabzon'dan Rize'ye giderken, il sınırında ilginç bir olay dikkatimizi çekti. Rize valisi başta olmak üzeri ilin kamu kuruluşlarının müdürleri hepsi hizaya girmişlerdi. Başlarında da bir albay. Hepsinin tam hizaya girip girmediğini görebilmek için ara sıra kenara çekiliyor, uzaktan bakıyor, 'Senin ayağın biraz öne çıkmış, seninki biraz geride kalmış' diyerek herkesin ip gibi hizaya girmesini sağlamaya çalışıyordu. Hizaya girenler arasında valiyle birlikte Danışma Meclisi'nin iki üyesi Şadan Tuzcu ile Kerem Öztürk de vardı." Bütün bunlar bir gün sonra şehri teşrif edecek olan Evren Paşa için yapılıyordu. Halk darbecilerin hazırladığı Anayasa'ya yüzde doksanın üzerinde destek verdi. Peki bu nasıl oldu? Evren'in mitinglerde yaptığı konuşmalar sayesinde tabii. (Cafe Siyaset,2010)







Darbecilerin karşısına bazı küçük aksaklıklar da çıkmıyor değildi.Bingöl’den 12 Eylül Anayasası’na yüzde 90 ‘hayır’ çıkınca 84 imam sürgüne gönderilmişti. Bingöl, 7 Kasım 1982’de yüzde 92 ‘evet’ oyu ile kabul edilen 12 Eylül Anayasası’na yüzde 90 civarında ret oyu vermişti. (Star,2012)

8 Kasım 1918: İtilaf Kuvvetleri’nce Çanakkale Boğazı’nın İşgali

İtilâf devletleri 1915’te aylar süren savaşlar boyunca zorladıkları Boğazlar’dan rahatça geçtiler, Çanakkale ve Gelibolu’daki bütün istihkâmlar İtilâf devletlerine teslim edildi. Çanakkale bölgesinde İngilizlerin 3.000, Fransızların 4.000 kişilik işgal kuvveti bulundurması kararlaştırıldı.





Fransızların denetiminde bulunan Çanakkale Boğazı’ndaki Akbaş cephaneliği Balıkesir Kuva-yı Miliyesi’nden Köprülü Hamdi Bey’in talimatı üzerine basılmış, cephanelikteki silâh ve patlayıcı maddeler Biga’ya taşınmıştı. İtilâf devletleri bu baskına büyük tepki gösterdiler ve özellikle İngilizler, bu tepkiyi silâhlı müdahalede bulunma tehdidine kadar vardırdılar.