Tarihte bugün: 7 Ekim 1980 12 Eylül darbecilerinin idamlara başlaması

12 Eylül darbecileri TBMM’yi kapattı, siyasi parti ve liderlerini susturdu. 650 bin kişiyi gözaltına aldı. 230 bin kişiyi yargıladı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Bunlardan 50’si infaz edildi.



12 Eylül idaresinin iki sembol hapishanesi vardı. Bunlardan biri Diyarbakır Cezaeviydi. Burada her düşünceden mahkûma her vesileyle işkence ediliyordu. Oruçlu mahkûma pislik yedirilmesi bunlardan sadece biriydi. Mahkûmların çırılçıplak soyularak coplanması bir başka uygulamaydı.



12 Eylül idaresinin diğer ünlü hapishanesi ise 31 bin kişinin gelip geçtiği Ankara Mamak Cezaeviydi. Bazı MHP’liler bu cezaevinde özellikle alıkonulmuştu.



Cezaevindeki her mahkûma yapılan işkence bu şahıslara da yapılıyordu. Namık Kemal Zeybek, Taha Akyol ve Yaşar Okuyan bunların öne çıkanlarıydı.



Diyarbakır Cezaevinde “Mahkûmlara işkence yapan şahıslara generaller tarafından ‘Alperen’ şeklinde iltifat ediliyor” (Kahraman,1988:47) mahkûmlara İstiklal Marşı ve Atatürk ilkeleri zorla öğretiliyordu.



Mamak Cezaevinde yapılan psikolojik ve fiziki işkenceler karşısında “MHP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan dayanamayıp ağlamış,” (Kahraman,1988:67) “Muhsin Yazıcıoğlu’na da çırılçıplak soyularak elektrik verilmişti.” (Birand, 1999:244)



“Mahkûmlara Mustafa Kemal düşüncesini şey ettiğini”(Kahraman,1988:54) savunan Cezaevi Komutanı Albay Raci Tetik yapılan işkenceler üzerine cezaevi yönetimini protesto için dilekçe veren Taha Akyol’a “Seni burada astırırım. Sonra da intihar etti diye yazdırırım” (Birand,1999:245) şeklinde açık tehdit savurmuştu.