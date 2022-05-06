Tarihte bugün! 6 Mayıs 1922: Başkumandanlık Kanununun Süresinin Uzatılması

6 Mayıs 1922: Başkumandanlık Kanununun Süresinin Uzatılması

6 Mayıs 1922 tarihinde TBMM'de yapılan ve Başkumandanlık kanununun süre itibariyle uzatılmasını konu alan gizli celse yapıldı. Gizli celsede Mustafa Kemal Paşa sözünü kesen Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey'e "Dur efendim, ne zırzır ediyorsunuz?" (Alkan, 2009:243) şeklinde uyarıda bulundu.

6 Mayıs 1969: Genelkurmay Başkanı Cemal Tural’ın Gazeteci İlhami Soysal’ı Dövdürmesi

Genelkurmay Başkanı ile Akşam Gazetesi yazarı İlhami Soysal’ın arası bir toplantı münasebetiyle açılması sonrasında, Cemal Tural, basın mensuplarının katıldığı bir toplantıda Akşam Gazetesi muhabirine hitaben ‘Yanlış şeyler yazıyorsunuz. Uslu olmanızı tavsiye ederim’ demişti.

Bu sözleri gazete muhabirinden duyan İlhami Soysal, ‘Erkekçe’ başlığıyla bir yazı yazarak “Türk Silahlı Kuvvetleri, cumhuriyetin olduğu kadar demokrasinin de bekçisidir, dolayısıyla tehditvari bir üslub takınılması yanlıştır” diye bir yazı kaleme alır.

İlhami Soysal’ın 6 Mayıs’ta bu yazıyı neşretmesinin ardından ikili arasında kavga gizliden gizliye devam eder.

Gazeteci İlhami Soysal’ın Çankaya’da Cumhurbaşkanlığı koruma alanı içinde Genelkurmay Başkanı ve dört kuvvet komutanı için birer lojman köşk yapılmasına karşı çıkması bardağı taşıran son damla olur.

İlhami Soysal’ı bir araçla kaçıran şahıslar ‘Sen bizim komutanlarımızı nasıl tenkit edersin O……... çocuğu’ şeklinde küfrederek Soysal’ı feci şekilde döverler.

İlhami Soysal, kafası ve kaburgaları kırılarak Çay yolu yakınında yol kenarına atılır.

Sonradan yapılan araştırmalar “Gazeteciyi döven şahısların Özel Harp Dairesi’ne bağlı subay ve astsubaylar olduğunu ortaya koyar.” (Ahmad Feroz ve Bedia:1976:300)

6 Mayıs 2019: İstanbul Yerel Seçimlerinin Yenilenmesi Kararının Verilmesi

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.