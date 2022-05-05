Tarihte bugün! 5 Mayıs 1997: Darbecilerin Hükümeti Fişleme Belgesinin Ortaya Çıkması

5 Mayıs 1997: Darbecilerin Hükümeti Fişleme Belgesinin Ortaya Çıkması

Onbaşı Kadir Sarmusak’ın, darbe girişimini gösterdiği kanaati ile, devlet yetkililerine teslim ettiği “Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları” başlıklı belge 5 Mayıs 1997 tarihini taşımakta idi.

“Deniz Kuvvetleri Komutanı namına / emriyle” yazılan belgede; Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi talep edilmektedir. Belgedeki ilk istek; Türkiye’nin bütün il ve ilçelerindeki bütün dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları; bütün yükseköğretim kurumları; bütün öğrenci yurtları; bütün il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri; bütün siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kadroları ile bütün yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın-yayın kuruluşlarının listeleridir.

İkinci istek; siyasi literatürümüze “fişleme” olarak geçen karanlık mesainin en açık sözlü ifadesidir. Zira belgede valiler, kaymakamlar, büyükşehir belediye başkanları ve belediye başkanları dahil olmak üzere ülkedeki bütün üst düzey yöneticiler ile mülkî makamlarda bulunan “müdür ve daire başkanı” gibi bütün görevlilerin “siyasi görüşleri” ve “yönleri”nin bildirilmesi emredilmektedir.Belgede, Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri için istenen bu bilgilerin 12 Mayıs’a kadar “gizliliğe azami özen gösterilerek” hazırlanması ve “Gizli /Kişiye özel” gizlilik derecesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilmesi istenmektedir.

Fişleme Belgesini ve akıbetini dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan şöyle anlatır: BÇG belgelerini İçişleri Bakanı Meral Akşener ilk bana haber verdi. Hemşehrilikten samimiyetimiz var. ‘Abi elimize bir belge geçti. Gizli bir belge. Sizinle görüşsek…’ dedi. Ankara Hâkim Evi’nde buluştuk. 5 Mayıs tarihli fişleme genelgesi, Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanlığı ve Çevik Bir’in imzası var. ‘Ben bundan bir fotokopi çektirelim, Başbakan’a iletelim’ dedim. Bu belge Genelkurmay’dan Cumhurbaşkanı’na kadar gitti. Demirel hiçbir şey yapmadı.(Sabah,2015)

5 Mayıs 2000:Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığına Getirilmesi

Refah Partisi’nin kapatılması kararı verildiğinde Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Necdet Sezer, Fazilet Partili milletvekillerinin de oyu ile, toplamda 330 üyenin tercihi ile cumhurbaşkanı seçildi. Böylece 28 Şubat Darbesi, siyasete yapılmış bu zirve müdahaleyle taçlanmış oldu.Bir ara dönemde gizli bir elin devreye girmesiyle altın tepsi içinde, hem de kapattığı partinin de oları ile devletin zirvesine oturan Sezer, bütün ülkeyi ‘kamusal alan’ adı altında açık cezaevine çevirme niyetindeydi.

Sezer, sol görüşleri ile bilinen İşadamı İshak Alaton’un gözünde bile, fildişi kulede yaşayan bir kişilik olarak dikkat çeker: Hiç bir zaman ne tanışıklığımız oldu ne bir araya geldik. Zaten yedi yıl boyunca hep fildişi bir kulede yaşadı. Arada bir dışarıya çıktı. Sezer deyince aklıma başka bir şey gelmiyor. Türkiye'nin kayıp yıllarıdır o yıllar. (Alaton-Gündem,2012:180)

5 Mayıs 2019: Kadir Mısıroğlu’nun Vefatı

Hukukçu, tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu İstanbul’da vefat etti.