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Tarih Tarihte bugün: 5 Kasım 1998 : Danıştay’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını Düşürmesi
Tarih

Tarihte bugün: 5 Kasım 1998 : Danıştay’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını Düşürmesi

05 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 5 Kasım 1998 : Danıştay’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını Düşürmesi. 5 Kasım 2005: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesinde Bir Kitabevine Bomba Konulması. 5 Kasım 1972:İsmet İnönü’nün CHP’den İstifa Etmesi. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 07:33:00 -
Tarihte bugün: 5 Kasım 1998 : Danıştay’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını Düşürmesi

5 Kasım 1998 : Danıştay’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını Düşürmesi 

27 Nisan tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin RP’li eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 312.Madde’den mahkûm olduğu ve 10 aylık hapis cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı. 5 Kasım 1998 günü Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığını düşürdü.

 

5 Kasım 2005: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesinde Bir Kitabevine Bomba Konulması 

Olayda ölü ve yaralılar olur. Olay yerine gelen halk galeyana gelerek kamu binalarına saldırır. Çünkü olayın devlet eliyle gerçekleştirilen bir provokasyon olduğu işaretleri vardır.



5 Kasım 1972: İsmet İnönü’nün CHP’den İstifa Etmesi

Daha önce  “Ölünceye kadar CHP’li kalacağım” diyen Paşa, 5 Kasım 1972’de CHP’den istifa etti. İnönü, şöyle bir dilekçe yazmıştı: CHP Genel Başkanlığı’na,

12 Mart şartlarının nazik mahiyetini ciddiyetle muhafaza ettiği bir zamanda, Parti politikasının memleket için sakıncalı gördüğüm şekil ve istikamette değiştirilmesi sebebiyle CHP'den ayrılmış olduğumu bilgilerinize saygılarımla sunarım.

(Birler,2010:474)

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