Tarihte bugün: 4 Kasım 1951:Demokrat Parti Tarafından İlkokullara Din Dersi Konulması

4 Kasım 1951:Demokrat Parti Tarafından İlkokullara Din Dersi Konulması

Din dersi, ihtiyari olmak üzere programın içine alındı. Ayrıca seçme usulü de değiştirildi: "Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenler bu hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdir... Böyle beyanda bulunmayan kimselerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik olarak mecburidir." Denildi. Beşinci Milli Eğitim Şurası'nda "İhtiyari olan bu dersler için not takdiri lüzumlu görülmüş, fakat bunun sınıf geçmede müessir olmaması" kabul edilmişti.





Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan istatistik, din derslerini Türk halkının çok olumlu karşıladığını ortaya koymaktadır: Bir yabancının yaptığı "Münevverler ve Din Dersleri" adlı alan araştırması da, genç Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun (%85), okullarda din dersleri verilmesini onayladıklarını ortaya çıkarmıştı.









4 Kasım: 2017: Ankara'da Gazilere Saldırı Yapılması

Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Sol bacağını kullanamayan Gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, 06 EF 2415 plakalı otomobiliyle giderken, plakası belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile ’yol verme’ yüzünden tartışma yaşadı. İçinde eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş ile belden aşağısı felç olan gazi olan arkadaşı Muzaffer Oktay, onun annesi Kadriye Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay’ın da bulunduğu aracın önü, hafif ticari aracın sürücüsü tarafından kesildi. Gazilerle ailelerinin içinde olduğu otomobil, bir alışveriş merkezinin önünde sıkıştırıldıktan sonra hafif ticari araçtan inen 4 kişi tarafından tekmelendi.





Bu sırada öfkeli saldırganlardan uzaklaşan gaziler ve ailelerinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 3 kilometre sonra yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Arkalarından araçlarıyla istasyona gelen 4 kişi, bu kez de otomobilin camlarını kırdı. Şüpheliler, Oktay'ı otomobilin içinde, koltuk değnekleriyle ayakta durmakta zorlanan arkadaşı Kızılkaş'ı da otomobilin dışına çıkararak dövdü.