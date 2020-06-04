Tarihte Bugün: 4 Haziran || Tarihte bugün neler yaşandı?

Tarihte bugün 4 Haziran olayları...

M.Ö. 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

1039 - Kutsal Roma İmparatoru II. Konrad öldü.

1086 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah hayatını kaybetti.

1738 - İngiltere Kralı III. George doğdu.

1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

1876 - Osmanlı'nın 32. Padişahı Abdülaziz hayatını kaybetti.

1878 - Kıbrıs’ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.

1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.

1933 - Türk şair Ahmet Haşim öldü.

1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.

1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.

1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.

1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.

1979 - 105 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Olayları sanığı 885 kişinin davası başladı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi'nin ölüm cezasını onayladığı sağ eylemci Cevat Karakaş idam edildi.

1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.

1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.

2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.

2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.

2009 - Türk film yönetmeni, senarist ve görüntü yönetmeni Şadan Kâmil hayatını kaybetti.