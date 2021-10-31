Tarihte bugün: 31 Ekim 1919: Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş'ta Fransız İşgalcilere İlk Kurşunu Atması

31 Ekim 1919: Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş'ta Fransız İşgalcilere İlk Kurşunu Atması

Sütçü İmam, (asıl adı İmam, süt satarak geçimini sağladığı için "Sütçü" lakabı verilmiştir) (d. 1871, Kahramanmaraş – ö. 25 Kasım 1922). Uzunoluk semtinde süt satarak geçimini sağlıyordu.





31 Ekim 1919 günü 3 Türk kadına Fransız-Ermeni lejyonerleri "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!" diyerek peçelerini zorla açmak istemişlerdir.

Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; "Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!" diyerek Fransız-Ermeni Lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait, silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanmıştır.





Bu olayı gören Sütçü İmam silahıyla ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır.Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı.

31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.