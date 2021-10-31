Tarihte bugün: 31 Ekim 1919: Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş'ta Fransız İşgalcilere İlk Kurşunu Atması
31 Ekim'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini kim başlatmıştır? Detaylar haberimizde.
31 Ekim 1919: Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş'ta Fransız İşgalcilere İlk Kurşunu Atması
Sütçü İmam, (asıl adı İmam, süt satarak geçimini sağladığı için "Sütçü" lakabı verilmiştir) (d. 1871, Kahramanmaraş – ö. 25 Kasım 1922). Uzunoluk semtinde süt satarak geçimini sağlıyordu.
31 Ekim 1919 günü 3 Türk kadına Fransız-Ermeni lejyonerleri "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!" diyerek peçelerini zorla açmak istemişlerdir.
Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; "Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!" diyerek Fransız-Ermeni Lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait, silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanmıştır.
Bu olayı gören Sütçü İmam silahıyla ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır.Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı.
31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.